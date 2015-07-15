У Голосіївському районі Києва більше 200 будинків залишилися без гарячої води через аварію

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, пошкодження ділянки магістрального трубопроводу ТМ 4 від ТЕЦ-5 сталося вчора близько 18.20 на Голосіївському проспекті, 93.

Пошкодження тепломагістралі діаметром 800 мм сталося у зв'язку з високим рівнем зношеності труб. Ця ділянка тепломережі вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс.

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Місце пошкодження розкопано, спеціалісти ПАТ «Київенерго» ведуть оперативні ремонтні роботи з ліквідації пошкодження трубопроводу, які планується завершити впродовж доби.

На час усунення пошкодження від гарячого водопостачання відключено 265 споживачів, з них 212 житлових будинків.

Гаряче водопостачання буде відновлено сьогодні до 17.30, зазначили у прес-службі КМДА.