За рік Кличку вдалося залучити життєво важливі для киян інвестиції - експерт

Про це заявив експерт Олег Постернак, коментуючи річний звіт про результати роботи команди міського голови.

«У 2013 році було залучено 318 млн грн інвестицій. На їх тлі, з урахуванням нинішньої нестабільності у країні, цифра в 1,5 млрд грн, які отримав Київ у 2014 році та за 2 кварталу 2015, дуже солідна. Це серйозний плюс до іміджу Віталія Кличка. За ці гроші можна зробити відчутні кроки для покращення життя киян», - зазначив політолог, пише Політконсультант.

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За його словами, дуже важливо, що залучені за рік інвестиції, втім, як і бюджетні кошти, в першу чергу йдуть на соціальні потреби, такі як медицина та освіта, що відповідає очікуванням киян. Це, наприклад, виділення понад 150 млн грн на реконструкцію приміщень медичних закладів, а також 26 млн на закупівлю сучасного обладнання для київських лікарень, 4,5 млн євро від німецьких інвесторів на оновлення і модернізацію 20 дитячих садків столиці.

Також експерт назвав позитивним рішення столичної влади скоротити час узгодження інвестиційних проектів.

«Сьогодні узгодження займає 90 днів, раніше було півтора року. Під час річного звіту Віталій Кличко пообіцяв ще зменшити цей термін. Якщо влада продовжать таку політику, то приплив інвестицій в місто з кожним роком буде збільшуватися, що матиме величезний вплив на розвиток Києва, і відповідно на рівень життя киян», - підкреслив Олег Постернак.