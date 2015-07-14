Столичні чиновники підтримали ідею перейменування Червонозоряного проспекту на честь Валерія Лобановського

Про це повідомили УНІАН у прес-службі члена цієї комісії, секретаря постійної комісії Київради з питань культури та туризму Павла Бригинця.

"Відразу скажу, що я утримався під час голосування, оскільки маю свою точку зору на цю ситуацію. За час напрацювань щодо перейменування Червонозоряного проспекту були запропоновані назви на честь Героїв АТО (моя пропозиція), Добровольчих батальйонів, Степана Бандери, Митрополита Шептицького і Валерія Лобановського. І ось сьогодні комісія проголосувала більшістю за варіант перейменування на честь Лобановського", - зазначив Бригинець.

За його інформацією, відповідне питання буде спрямоване на громадське обговорення на сайті Департаменту громадських комунікацій КМДА.

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Як повідомляв УНІАН, 16 червня мер Києва Віталій Кличко, коментуючи відповідну ініціативу футбольних уболівальників, заявив, що одну з вулиць перейменують на честь Лобановського.