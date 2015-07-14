Контрактову площу можуть почати реконструювати вже наступної весни

Реконструкція Контрактової площі в Києві може розпочатися навесні наступного року.

Як повідомляє прес-служба Департаменту містобудування та архітектури КМДА, про це заявила сьогодні в рамках презентації проекту-переможця конкурсу на визначення кращої концепції організації громадського простору на Контрактовій площі координатор конкурсу Анна Бондар.

«Взимку тут можуть бути проведені роботи з благоустрою та розчищення площі. За умови наявного фінансування, розпочати реконструкцію можна вже навесні 2016 року. Відповідні пропозиції до програми соціально-економічного розвитку на наступний рік будуть надані Департаментом містобудування восени», - сказала вона.

Читайте такожУ Києві до кінця року планують запустити ще три станції з очистки водопровідної води без хлору

За словами Бондар, наразі департаментом розглядається можливість узгодження орієнтовного плану-графіку робіт.

Водночас повідомляється, що ідеї, які пропонуються у проекті, будуть доопрацьовані за результатами громадських обговорень, що проходитимуть впродовж липня на різних майданчиках.

Презентація проекту-переможця «Київська вітальня» відбулася в Департаменті містобудування та архітектури. Ідея реконструкції розроблена колективом архітекторів: Антоном Олійником, Єгором Штефаном, Сергієм Ферлеєм, Денисом Матвієнком, Віктором Герасименком, Ольгою Прокопенко, Оленою Орап, Марією Пахомовою, Олексієм Пахомовим та Володимиром Зотовим з «Buro-o».

Як пояснили автори, проект має назву «Київська вітальня», тому що Контрактова площа може стати місцем туристичного та культурного тяжіння не тільки для Подолу, але й для Києва загалом. На жаль, сьогодні до цього ще далеко. Наразі площа – це суцільний асфальт, припарковані авто та невпорядкована торгівля. Натомість, згідно з соціологічним опитуванням, проведеним Департаментом містобудування та архітектури, 88% респондентів хочуть бачити Контрактову площу або пішохідною, або пішохідно-велосипедною. Більшість опитаних сподівається, що в межах площі буде створена зелена зона або навіть парк, відкриються нові музеї, ресторани і кафе. 84% киян підтримують ідею створення на Контрактовій площі підземного археологічного музею з експозицією залишків дерев’яного міста Княжої доби.

«Окрім проблемних питань, рішення яких пропонується в проекті, на Контрактовій площі існує дуже багато хорошого, як-то вдале транспортне сполучення, два сквери, де люди звикли відпочивати. Це місце з надзвичайною історією. Тут великий туристичний потенціал, у тому числі під землею, де знаходяться залишки старовинного міста. Ми пропонуємо залишити все найкраще, що тут є, посилити туристичну привабливість місцевості та додати те, чого тут бракує», - зазначив Зотов.

Читайте такожРозкопки на Поштовій: гроші проти історії

Автори запевняють, що проект «Київська вітальня» дозволить поетапно створити новий європейський простір на Контрактовій площі для людей будь-якого віку та з будь-якими інтересами. Пропонується, зокрема, реконструювати вул. Сагайдачного та створити бульвар на тій її частині, що примикає до Контрактової площі. На цій вулиці та навколо пам’ятнику Григорію Сковороді планується висадити дерева, щоб відновити Контрактовий сад. Також буде облаштований транспортний хаб, заборонений транспортний рух на площі перед районною адміністрацією і НаУКМА та оновлений Подільський Пасаж. Біля транспортного хабу тимчасові споруди будуть замінені на кав’ярні. У «зрізаному» пагорбі біля пам’ятника Сагайдачному відкриється підземний археологічний музей. Зробити площу більш привабливою допоможе застосування різних сценаріїв освітлення, вуличні меблі.

Як нагадують в Департаменті архітектури, конкурс проектів проходив у травні цього року. В ньому брали участь 14 робіт.