У Кличка збільшили обсяг фінансування ремонту житлового фонду міста

Цього року столична влада проводить капітальний ремонт у понад 1000 будинків.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час звіту за рік діяльності на посаді, повідомляється на сайті КМДА.

«Щоб заощадити витрати киян на опалення, сьогодні ремонтуємо 17 кілометрів опалювальних мереж. Позитивна динаміка і в ремонті житлового фонду міста. Якщо в 2013 році ремонт був проведений у 142-х будинках, у 2014 – в 306-ти, а вже в 2015 році ця цифра збільшилася до 1050-ти будинків із загальним обсягом фінансування – 200 млн грн», – зазначив Віталій Кличко.

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Він також відзначив, що у 2015 році столична влада виділила 65 млн грн для термосанації будівель. До кінця року також замінять 100 ліфтів у житлових будинках Києва.

«Цього року ми домоглися, щоб монополісти встановили 4000 лічильників тепла на київських будинках. Ще одна тисяча буде встановлена ​​за рахунок столичного бюджету», – підкреслив мер.

Київський міський голова також значив, що вперше в Україні столична влада почала покращувати якість водопровідної води.

«Як ми і обіцяли, ми почали встановлювати європейське обладнання на водопровідних станціях столиці. Сьогодні 60 000 киян користуються водопровідною водою питної якості, яка очищується без хлору. Це перша станція. До кінця року їх буде запущено ще три: «Оболонь-1», «Корчувате», «Троєщина». Чисту воду з-під крану отримають ще 120 тисяч киян. І наша мета – вода питної якості в кожній квартирі Києва», – наголосив Віталій Кличко.