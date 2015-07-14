У Києві оголосили штормове попередження

Про це повідомили в прес-службі Київміськадміністрації.

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"За повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, в найближчі години і до кінця доби у Києві очікується гроза", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, синоптики прогнозували, що влітку Україну чекає тепла, але нестійка погода із сильними опадами, особливо на заході країни, що пов'язано з глобальним потеплінням, яке провокує нестійкість погодних явищ.