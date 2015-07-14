У Кличка за рік виділили 150 мільйонів гривень на реконструкцію київських медзакладів

Столична влада цього року знайшла можливість виділити понад 150 мільйонів гривень на реконструкцію, а також 26 мільйонів на сучасне обладнання для медичних установ Києва.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час звіту за рік діяльності на посаді, повідомляє сайт КМДА.

«Наша медицина далека від ідеалу. Є над чим працювати. У той же час є й перші позитивні результати», – сказав Віталій Кличко.

За словами мера, влада реально вирішує проблему лікування туберкульозу, про яку до цього воліли мовчати. Він наголосив, що сьогодні ефективність лікування туберкульозу в Києві наближається до рекордних в Україні – 95%, а ще минулого року цей показник дорівнював 35%.

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«Один з найважливіших показників роботи медицини – наскільки швидко приїжджає швидка допомога. Ще не так давно бригади швидкої допомоги доїжджали за викликом за 10 хвилин тільки в 54% випадків. Сьогодні – у 86%», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва додав, що багато хто пам’ятає брак інсуліну торік. Водночас, зауважив Віталій Кличко, столична влада вирішила цю проблему – забезпечення киян препаратами інсуліну зросло майже на 33 млн грн і сягнуло 91,5 млн грн.

Крім того, наголосив міський голова, завдяки оптимізації витрат комунальне підприємство «Фармація» перестало бути збитковим, погасивши 12 мільйонів гривень боргів.

«Сьогодні підприємство закуповує ліки тільки безпосередньо у офіційних дистриб’юторів. Кількість аптек, які обслуговують за карткою киянина, збільшилася до 97, до них приєдналися 60 аптечних пунктів», – зауважив Віталій Кличко.

Мер також додав, що міська влада почала продаж соціальних ліків. «Тепер кияни можуть купувати 210 найменувань ліків за найнижчими в Києві цінами. Ми плануємо збільшити цей перелік до 300», – запевнив Віталій Кличко.