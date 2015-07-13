Експерт назвав річний звіт Кличка прикладом відкритості влади Києва

Презентація звіту за рік роботи мера Києва Віталія Кличка - реальний приклад відкритості міської влади перед киянами.

Про це заявив виконавчий директор АП Politconsultant.org Микола Волгов.

«Відкрита презентація річного звіту роботи мера Віталія Кличка – це вдала практика європейського формату. Не так давно в цьому ключі столична влада представила «Відкритий бюджет», тепер більш масштабно – результати роботи міського голови за рік. Сама манера доповіді була досить незвичною для українського политкума: Кличко не ховався за екраном телесуфлера, спілкувався з аудиторією, озвучив безліч реальних цифр і в кінці разом з усіма профільними заступниками відповів на питання журналістів. Такий підхід видає в ньому політика нового зразка», - заявив він.

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Експерт підкреслив важливість наявності у звіті соціально-орієнтованих досягнень у роботі міської влади. Наприклад, відкриття 163 точок продажу соціального хліба, встановлення 5 тисяч теплових лічильників, розв'язання проблеми забезпечення інсуліном, продаж 210 видів соціальних ліків, відкриття нових навчальних закладів.

«Робота у цих напрямках і правильне донесення інформації до киян позитивно позначиться на рейтингу столичної влади», - підкреслив він.

Також, за його словами, багато з тих фактів, що прозвучали під час звіту мера, раніше не були широко висвітлені і розтиражовані в пресі. Зокрема залучення 1,5 млрд грн. інвестицій на розвиток міста, збільшення витрат на соцзахист на 2,4 млрд грн, ліквідація заборгованості перед бюджетом по комунальним підприємствам та багато іншого.

У той же час, Волгов зазначив, що велика кількість цифр і фактів зробила презентацію трохи складною для сприйняття: «Цифр було багато. Кличко навмисно докладно розповідав про кожну соціальну програму і про кількість відремонтованих автобусів. Це дуже інформативно, але, в той же час «перегрузило» увагу аудиторії».