Кличко: Кияни можуть купити хліб за найнижчою в Україні ціною

Столична влада зупинила зростання цін на хліб і тепер кияни можуть купити хліб за найнижчою ціною в Україні. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час звіту за рік діяльності на посаді, повідомляється на сайті КМДА.

«Ми зупинили безконтрольне зростання цін на хліб. Відкрито 163 точки соціального хліба по всьому місту. До кінця року їх буде 200. Завдяки цьому кияни можуть купити хліб за найнижчою ціною в Україні – 4 грн 05 коп.», – підкреслив Віталій Кличко.

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Говорячи про соціальну сферу, мер столиці зазначив, що вперше в Києві були збільшені видатки на соцзахист на 2,4 млрд грн, на цільові соціальні програми столиці – на 510 млн грн.

«Якщо в минулому кількість людей, на яких поширювалася програма «Турбота», становила близько 85-ти тисяч киян, то сьогодні це більше мільйона мешканців столиці», – сказав Київський міський голова.

Мер також наголосив, що хоча держава перестала фінансувати пільговий проїзд, столична влада знайшла кошти, щоб зберегти пільги на проїзд для пенсіонерів, інвалідів, учасників АТО та інших незахищених категорій.