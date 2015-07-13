Кличко: За рік ми залучили до столиці 1,5 мільярда гривень інвестицій

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час звіту за рік діяльності на посаді, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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«Для поліпшення інвестиційного клімату час узгодження інвестпроектів у Києві скорочено в 5 разів! Сьогодні всі узгодження займають не більше 90 днів. А раніше було півтора року!», – підкреслив Кличко. – Якщо в 2013 році у столицю було залучено 318 млн грн інвестицій, то в 2014-ому – першій половині 2015-ого – 1,5 млрд грн. Приріст великий, і працюємо над цим далі».

Він також зауважив, що інвестори, які хочуть вкладати гроші в Київ, можуть сьогодні брати участь в абсолютно відкритих онлайн-тендерах.

«Це революційний для України крок до реальної прозорості, який не залишає місця для корупції в місті», – наголосив Кличко.