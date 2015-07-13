Власники МАФів на елітних авто частково перекрили рух на Хрещатику (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Департаменту благоустрою Дмитро Білоцерковець, передає Українська правда.

"От на таких машинах МАФовики зараз частково знов перекрили рух на Хрещатику. "Бідний" "малий бізнес"... ще одне підтвердження того, що за МАФами у Києві стоять крупні мережовики", - написав чиновник.

Вот на таких машинах МАФовики сейчас частично опять перекрыли движение на Крещатике."Бедный" "малый бизнес"... еще одно подтверждение того, что за мафами в Киеве стоят крупные сетевики. Posted by Dmitriy Belotserkovets on Monday, July 13, 2015

Трохи згодом Білоцерковець наголосив, що власники кіосків вимагають від влади дозволити торгувати алкоголем вночі.

"Викликали на переговори представників від мафовиків, які частково перекрили дорогу на Хрещатику, вже 40 хвилин розмовляємо тільки про одну їхню вимогу... продаж алкоголю після 23.00. Вимагають, щоб ми не реагували на рішення сесії міськради з цього питання, і не зносили такі МАФи", - написав він.

Вызвали на переговоры представителей от мафовиков, которые частично перекрыли дорогу на крещатике, уже 40 минут разговар... Posted by Dmitriy Belotserkovets on 13 липня 2015 р.

Як відомо, столичні власники МАФів протестують проти демонтажу їхніх кіосків: вони перекривають вулиці, погрожують комунальникам і обіцяють знищувати комунальну техніку, яка проводить демонтажі.

Так, вночі 25 червня невідомі спалили евакуатор на Троєщині.

Мер Києва Віталій Кличко закликав міліцію притягти до відповідальності людей, які "кришують" незаконну діяльність МАФів, перешкоджають демонтажу та знищують комунальне майно.

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Також мер звернувся до керівництва міліції з проханням звільнити правоохоронців, які бездіяли при демонтажу МАФів.

Кличко сподівається, що нова поліція допоможе йому навести лад з незаконними МАФами.