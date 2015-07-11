Поліція Києва з переслідуванням затримала нетверезого водія Porsche Cayenne (відео)

Відповідне відео опубліковане на каналі Youtube поліції 11 липня.

Згідно з відео, патрульні зупинили машину і попросили водія пред'явити документи. Водій у відповідь заявив поліцейським, що нервує, так як подолав за кермом довгий шлях в 500 км.

Читайте такожУ МВС назвали підрозділи ДАІ, які поки не ліквідовуватимуть

Варто зазначити, що на питання поліції про те, чи вживав водій спиртні напої, він сказав, що "так, вживав". В ході перевірки документів винуватець розповідав про свого шефа, а також намагався зробити якісь дзвінки.

Представники поліції запропонували йому оформити порушення, на що водій погодився. Після прохань заглушити мотор зловмисник втік з місця події.

На відео зафіксовано частину погоні за Porsche Cayenne, а також момент, коли на водія-втікача надягають наручники.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня ввечері у Києві почала працювати перша зміна патрульної поліції.

Верховна Рада прийняла Закон "Про Національну поліцію" 2 липня.

Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.