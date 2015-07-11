Поліція Києва з переслідуванням затримала нетверезого водія Porsche Cayenne (відео)
Патрульна поліція Києва оприлюднила відео затримання водія Porsche Cayenne, який на камеру заявив, що сів за кермо напідпитку.
Відповідне відео опубліковане на каналі Youtube поліції 11 липня.
Згідно з відео, патрульні зупинили машину і попросили водія пред'явити документи. Водій у відповідь заявив поліцейським, що нервує, так як подолав за кермом довгий шлях в 500 км.
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Варто зазначити, що на питання поліції про те, чи вживав водій спиртні напої, він сказав, що "так, вживав". В ході перевірки документів винуватець розповідав про свого шефа, а також намагався зробити якісь дзвінки.
Представники поліції запропонували йому оформити порушення, на що водій погодився. Після прохань заглушити мотор зловмисник втік з місця події.
На відео зафіксовано частину погоні за Porsche Cayenne, а також момент, коли на водія-втікача надягають наручники.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня ввечері у Києві почала працювати перша зміна патрульної поліції.
Верховна Рада прийняла Закон "Про Національну поліцію" 2 липня.
Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.