Поліція в Києві затримала безхатченка, який розмахував загостреною ложкою

Відео із затриманням було викладено на YouTube.

«Частина людей просила не бити дідуся, а інша аплодувала діям поліціянтів», — зазначає у коментарі автор відео.

Як зазначається в коментарях до відео, затриманий поводив себе неадекватно та розмахував загостреною ложкою.

«Безхатченко розмахує заточкою з ложки. Старі мєнти з ним би стільки не грались», — коментує відео один із користувачів.

На думку багатьох користувачів соцмереж, дії поліції щодо затримання безхатченка були вірними, хоч і наявні критичні відгуки.

Зокрема, Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook зазначив, що «людина не підкорялася наказам поліцейських, здійснювала опір, більше того, кидалася на правоохоронців. У будь-якій цивілізованій країні з ним вчинили б так само або прострелили коліно, а не вмовляли б».

Год назад в самом центре Нью-Йорка на Таймс Сквер на моих глазах трое полицейских прогоняли бездомного, который спал на ... Posted by Михаил Ткач on Friday, July 10, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір жорстко карати протидію і саботаж у реалізації нової схеми роботи патрульної поліції в Києві.