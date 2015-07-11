Кличко заперечив Яценюку у питанні залучення поліції до боротьби із стихійною торгівлею

Про це він заявив під час зустрічі з головою департаменту патрульної поліції Києва Олександром Фацевичем та керівником столичного главку міліції Анатолієм Терещуком, повідомляє сайт Кличка.

“Коли торговці і люди, яких вони залучають, чинять спротив під час демонтажу МАФів, погрожують комунальникам, перекривають дороги - то це порушення закону і правоохоронні органи не можуть стояти осторонь і спостерігати за цим", - підкреслив Кличко.

Мер Києва здивувався заяві прем’єр-міністра Арсенія Яценюка стосовно того, що боротьбою із стихійною торгівлею має займатися не нова поліція Києва, а міська влада.

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"І мені дивно чути заяви прем’єр-міністра, що, мовляв, нехай стихійною торгівлею займаються мер і благоустрій. Тут йдеться про забезпечення громадського порядку і безпеки киян. Бо боротьба з незаконною торгівлею сьогодні - це й боротьба з криміналом. – Коли палять евакуатори, привозять тітушок, щоб блокували демонтаж МАФів, відкрито погрожують комунальникам. То до чого тоді закликає прем’єр? Щоб мер і комунальники билися з бандитами? Чи щоб на вулицях столиці залишалася стихійна й незаконна торгівля, яка заважає киянам і не платить податків до бюджету?", - наголосив Віталій Кличко.

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Він звернувся до Олександра Фацевича та Анатолія Терещука з тим, аби спільними і ефективними діями наводити лад і забезпечувати громадський порядок та безпеку киян на вулицях столиці.

Також мер наголосив на проблемі мобільних кав’ярень, які розташовуються де заманеться, і діяльність більшості яких теж поза законом.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що нова поліція не повинна залучатися до боротьби з несанкціонованою торгівлею. Прем'єр заявив, що патрульна поліція повинна займатися захистом та безпекою громадян, а боротьбою з торгівлею - мер міста та установи з питань благоустрою.