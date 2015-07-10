З початку роботи нової поліції в Києві зменшилася кількість правопорушень - Фацевич

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив шеф патрульної поліції Києва, майор Олександр Фацевич сьогодні під час засідання колегії МВС за участю глави держави та прем'єр-міністра.

У той же час втричі збільшилась кількість повідомлень громадян про адміністративні правопорушення, і вдвічі - тривалість оформлення ДТП, що обумовлюються на даний недостатністю досвіду у нових патрульних в оформленні таких аварій.

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Разом з тим Фацевич визнав наявність проблеми у взаємодії співробітників патрульної поліції з працівниками районних управлінь столичної міліції. Проте він висловив впевненість, що з часом така взаємодія налагодиться.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова патрульної поліції Києва Олександр Фацевич пояснив, що його підлеглі працюють самі, без консультацій з боку працівників ДАІ.