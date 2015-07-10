Майже 30 столичних дитсадків відремонтують за кошти німецького уряду (список)

Таке рішення було ухвалено Київською міською спостережною радою в рамках конкурсу мікропроектів на відновлення додаткових груп у дошкільних навчальних закладах столиці, повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми розуміємо, наскільки важливо зараз розширювати мережу дитячих садків Києва, адже електронна черга нараховує вже близько 14 тисяч заявок. Завдяки сьогоднішньому рішенню, після завершення цієї програми місто отримає додаткові 73 групи в дитсадках, а це понад дві тисячі місць для дошкільнят», – зазначила заступник голови КМДА.

Читайте такожКМДА залучила позабюджетні кошти для ремонту дитячих садків столиці

Ганна Старостенко нагадала, що завдяки домовленості міського голови Віталія Кличка з німецьким урядом було виділено 5 млн євро на реконструкцію соціальної інфраструктури України. 90% цієї суми буде спрямовано на відновлення додаткових груп і дитячих садків Києва. Програма розрахована на 2 роки, вартість кожного мікропроекту не має перевищувати 300 тисяч євро.

Повний перелік дошкільних навчальних закладів, які будуть відремонтовані за кошти німецького уряду:

Голосіївський район

1. ДНЗ № 305 (вул. Ліснича, 3)

2. ДНЗ № 506 (вул. Стратегічне шосе, 54)

Дарницький район

3. ДНЗ № 99 (пров. Поліський, 5/1)

4. ДНЗ № 696 (просп. Бажана, 9-Є)

5. СШДС І ступеня «Світозар» (ДНЗ № 719, вул. Вербицького, 9-Б)

6. ДНЗ № 809 (вул. Ахматової, 5-Б)

7. ШДС «Радосинь» (Харківське шосе, 55-Б)

8. ШДС «Всесвіт» (вул. Драгоманова, 42-Б)

9. ДНЗ № 242 (вул. Кошиця, 9-А)

Деснянський район

10. ДНЗ № 300 (вул. Радунська, 22/9)

11. ДНЗ № 746 (вул. Сабурова, 11-Б)

12. ДНЗ № 812 (просп. Маяковського, 62-Г)

13. ДНЗ № 795 (просп. Маяковського, 52-А)

Дніпровський район

14. ДНЗ № 192 (вул. Я. Гашека, 5)

15. ДНЗ № 566 (вул. Мільчакова, 5-А)

16. ДНЗ № 701 (вул. Марганецька, 26-А)

Оболонський район

17. ДНЗ № 523 (вул. Лайоша Гавро, 8-Б)

18. ДНЗ № 527 (просп. Маршала Рокосовського, 6-Б)

19. ДНЗ № 606 (просп. Оболонський, 39-В)

20. ДНЗ № 673 (вул. Прирічна, 17-Б)

21. ДНЗ № 804 (вул. Бережанська, 14-А)

Подільський район

22. ДНЗ № 104 (вул. Полкова, 57-А)

23. ДНЗ № 486 (вул. Гречка, 20-Д)

Святошинський район

24. ДНЗ № 249 (б-р. Ромена Роллана,5-Б)

25. ДНЗ № 571 (вул. Картвелішвілі,5-Б)

Солом’янський район

26. ШДС «Ясочка» (ДНЗ № 355, просп. Відрадний, 24-А)

Шевченківський район

27. ДНЗ № 154 (вул. Блюхера, 11)

28. ДНЗ № 429 (вул. О. Теліги, 25/29)

29. ДНЗ № 545 (вул. Гоголівська, 27-А)

Дошкільні навчальні заклади, зараховані до резерву:

1. ДНЗ № 89 (Дарницький район)

2. ДНЗ № 774 (Дарницький район)

3. ДНЗ № 218 (Святошинський район)

4. ДНЗ № 469 (Святошинський район)

5. ДНЗ № 211 (Солом’янський район)

6. ДНЗ № 528 (Деснянський район)

7. ДНЗ № 143 «Країна мрій» (Печерський район)

8. ДНЗ № 241 (Печерський район)

9. ДНЗ № 280 (Оболонський район)