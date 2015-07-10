"Київпастранс" опублікував фотографії нової літньої форми столичних контролерів
12:52, 10 липня 2015Київ
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Комунальники наголосили, що у новому одязі контролери почнуть працювати вже за два тижні.
Нова літня форма для столичних контролерів / facebook.com/Kyivpastrans
КП «Київпастранс» опублікувало фотографії нової літньої форми для столичних контролерів.
Світлини з новою формою з'явилися на сторінці комунального підприємства у Facebook.
"Менш ніж за два тижні на маршрути міста вийде перша оновлена бригада контролерів у новій літній формі. Солідний вигляд, чи не так?!", - йдеться у повідомленні.
facebook.com/Kyivpastrans
Менш ніж за два тижні на маршрути міста вийде перша оновлена бригада контролерів у новій літній формі. Солідний вигляд, чи не так?!Posted by Комунальне підприємство "Київпастранс" on 10 липня 2015 р.
Нагадаємо, раніше «Київпастранс» видав водію київського тролейбуса грамоту та премію за патріотичність.
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