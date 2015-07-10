"Київпастранс" опублікував фотографії нової літньої форми столичних контролерів

КП «Київпастранс» опублікувало фотографії нової літньої форми для столичних контролерів.

Світлини з новою формою з'явилися на сторінці комунального підприємства у Facebook.

"Менш ніж за два тижні на маршрути міста вийде перша оновлена бригада контролерів у новій літній формі. Солідний вигляд, чи не так?!", - йдеться у повідомленні.

Менш ніж за два тижні на маршрути міста вийде перша оновлена бригада контролерів у новій літній формі. Солідний вигляд, чи не так?! Posted by Комунальне підприємство "Київпастранс" on 10 липня 2015 р.

Нагадаємо, раніше «Київпастранс» видав водію київського тролейбуса грамоту та премію за патріотичність.