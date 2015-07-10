У МВС назвали підрозділи ДАІ, які поки не ліквідовуватимуть
Після передачі Державтоінспекцією своїх повноважень патрульній службі у системі Міністерства внутрішніх справ України залишиться працювати спецпідрозділ ДАІ “Кобра” та підрозділ супроводу офіційних делегацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе сьогодні в інтерв'ю журналістам у перерві колегії МВС за участю глави держави Петра Порошенка та прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.
“З приходом патрульної поліції ДАІ буде відходити. Ми залишимо на цьому етапі “Кобру” і спецпідрозділи, які займаються супроводом перших осіб, а також іноземних делегацій. Всі решта функцій ДАІ вона вже передала патрульній поліції”, - сказала Згуладзе.
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Водночас вона зауважила, що на перехідному етапі в певних моментах керівник патрульної поліції співпрацює з ДАІ для того, щоб перейняти певний досвід.
Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада ухвалила Закон «Про Національну поліцію» (№ 2822).
4 липня ввечері у Києві почала працювати перша зміна патрульної поліції.
Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.
Патрульна поліція має змінити патрульно-постову службу і ДАІ.
6 липня Згуладзе заявила, що до кінця поточного тижня ДАІ Києва повністю втратить свої функції і передасть їх патрульній поліції.