У МВС назвали підрозділи ДАІ, які поки не ліквідовуватимуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе сьогодні в інтерв'ю журналістам у перерві колегії МВС за участю глави держави Петра Порошенка та прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

“З приходом патрульної поліції ДАІ буде відходити. Ми залишимо на цьому етапі “Кобру” і спецпідрозділи, які займаються супроводом перших осіб, а також іноземних делегацій. Всі решта функцій ДАІ вона вже передала патрульній поліції”, - сказала Згуладзе.

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Водночас вона зауважила, що на перехідному етапі в певних моментах керівник патрульної поліції співпрацює з ДАІ для того, щоб перейняти певний досвід.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада ухвалила Закон «Про Національну поліцію» (№ 2822).

4 липня ввечері у Києві почала працювати перша зміна патрульної поліції.

Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.

Патрульна поліція має змінити патрульно-постову службу і ДАІ.

6 липня Згуладзе заявила, що до кінця поточного тижня ДАІ Києва повністю втратить свої функції і передасть їх патрульній поліції.