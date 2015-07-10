Найближчим часом у Києві з'являться мото- та кінні поліцейські патрулі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив шеф патрульної поліції Києва, майор Олександр Фацевич сьогодні під час засідання колегії МВС за участю глави держави та прем'єр-міністра.

За його словами, мотопатрулі виїжджатимуть на дорожньо-транспортні пригоди, а кінні поліцейські патрулі працюватимуть в лісопаркових зонах.

Також Фацевич повідомив, що у всіх районах Києва щодня працюють 195 автомобільних екіпажів поліції та 32 піші патрульні пари.

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З моменту початку роботи нової патрульної поліції щодня в середньому надходить понад 1,5 тис. звернень.

Як він зазначив, середній час прибуття екіпажів до місця виклику становить 5-10 хвилин, що пояснюється тим, що патрулі ще не повністю вивчили сектор свого патрулювання, але найближчим часом швидкість прибуття за викликом складе до 4-5 хвилин.

Також Фацевич повідомив, що з початку роботи патрульної поліції в Києві на 15% скоротилась кількість крадіжок, на 41% - викрадень транспортних засобів, і на 30% - обіг наркотиків.

У той же час втричі збільшилась кількість повідомлень громадян про адміністративні правопорушення, і вдвічі - тривалість оформлення ДТП, що обумовлюються на даний недостатністю досвіду у нових патрульних в оформленні таких аварій.

Разом з тим Фацевич визнав наявність проблеми у взаємодії співробітників патрульної поліції з працівниками районних управлінь столичної міліції. Проте він висловив впевненість, що з часом така взаємодія налагодиться.