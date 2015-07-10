Найближчим часом у Києві з'являться мото та кінні поліцейські патрулі

11:40, 10 липня 2015
Київ
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Найближчим часом у Києві з'являться мото- та кінні поліцейські патрулі.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив шеф патрульної поліції Києва, майор Олександр Фацевич сьогодні під час засідання колегії МВС за участю глави держави та прем'єр-міністра.

За його словами, мотопатрулі виїжджатимуть на дорожньо-транспортні пригоди, а кінні поліцейські патрулі працюватимуть в лісопаркових зонах.

Також Фацевич повідомив, що у всіх районах Києва щодня працюють 195 автомобільних екіпажів поліції та 32 піші патрульні пари.

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З моменту початку роботи нової патрульної поліції щодня в середньому надходить понад 1,5 тис. звернень.

Як він зазначив, середній час прибуття екіпажів до місця виклику становить 5-10 хвилин, що пояснюється тим, що патрулі ще не повністю вивчили сектор свого патрулювання, але найближчим часом швидкість прибуття за викликом складе до 4-5 хвилин.

Також Фацевич повідомив, що з початку роботи патрульної поліції в Києві на 15% скоротилась кількість крадіжок, на 41% - викрадень транспортних засобів, і на 30% - обіг наркотиків.

У той же час втричі збільшилась кількість повідомлень громадян про адміністративні правопорушення, і вдвічі - тривалість оформлення ДТП, що обумовлюються на даний недостатністю досвіду у нових патрульних в оформленні таких аварій.

Разом з тим Фацевич визнав наявність проблеми у взаємодії співробітників патрульної поліції з працівниками районних управлінь столичної міліції. Проте він висловив впевненість, що з часом така взаємодія налагодиться.

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