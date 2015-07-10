Аваков почав чистки у лавах міліціонерів, які саботують роботу нової поліції

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, Аваков зазначив, що вже є перші звільнення.

"За підсумками перших трьох днів роботи нового патруля - мінус два майори Оболонського райуправління. Звільнення. Звільнено також від посади полковника Куряту, начальника Деснянського райуправління Києва. Начальнику Оболонсько райуправління лейтенанту Ніконову оголошую неповну службову відповідність", - йдеться у його повідомленні.

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Також глава МВС наголосив, що створення нової поліції зустрічає опір старої системи.

"І тих, що чинять опір, - бажають жити по-старому, будемо ламати волею до змін, звільняти і віддавати під суд. Така логіка процесу. Часто жорстока до теперішніх службовців. Але так буде. Хочу, що б всі це зрозуміли! Буде НОВА ПОЛІЦІЯ!" - підсумував він.