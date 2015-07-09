У Києві відкрився перший велохаб (фото)

Проект запустив вільний простір FreeGen за підтримки КМДА, пише DreamKyiv.

У хаба є дві зони: внутрішня — у дворі в сквері і закрита — в приміщенні. Вулична зона обгороджена низьким тином з комірками для паркування велосипедів, в яких їх можна залишати безоплатно. Якщо ж велосипед треба припаркувати надовго чи на ніч, то можна залишити в закритих металевих боксах. Ця послуга буде платною.

Читайте такожКличко запевняє, що веломаршрут з Троєщини до центру міста буде зручним і безпечнимТакож у дворі організована безкоштовна спортивна зона з турніком, брусами та пінг-понгом, є Wi-Fi і автомат з напоями і батончиками. Вечорами у сквері будуть влаштовувати тихі перегляди фільмів — звук буде транслюватися тільки через навушники.

У внутрішній частині хаба облаштовані дві душові кабінки, роздягальня і камери зберігання. Обполоснутися і залишити речі можна за 20 гривень. Крім того, відвідувачі можуть скористатися веломайстернею і велопрокатом.