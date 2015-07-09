Кличко відзвітував про результати роботи за рік на посаді мера

Сьогодні мер столиці Віталій Кличко представив киянами результати зробленого його командою для поліпшення життя мешканців міста.

«У цій складній ситуації нам необхідно було сформувати дієву команду мерії, повернути борги, виплатити зарплати тощо, – сказав Кличко. - Рік – це мало, щоб реалізувати всі плани. Але на сьогодні закладений фундамент для того, щоб реалізувати низку речей, результати яких ми будемо бачити найближчим часом».

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Міський голова відзвітував по питаннях, які найбільше хвилюють мешканців Києва: посилення соціального захисту, реформу охорони здоров'я та освітні інновації, викорінення корупції, розвиток транспорту та поліпшення якості житлово-комунальних послуг, боротьбу з незаконними забудовами, МАФами та стихійною торгівлею; розвиток і модернізацію інфраструктури, бюджетні витрати.

Він наголосив, що багато поточних проблем країни можуть бути вирішені шляхом надання громадам можливостей і засобів самостійно визначати власне майбутнє. Тобто через надання більш широких бюджетних повноважень.

«В умовах тотальної нестачі фінансових коштів для Києва працює дискримінаційна норма, коли ми змушені віддавати 60% податку на доходи фізичних осіб з київського бюджету до державного. При тому, що інші міста України віддають 40%. Наша країна буде сильнішою, якщо кожне місто зможе самостійно вирішувати, на що витратити свої гроші», – наголосив мер.

Великі надії на шляху розвитку столиці та всієї держави Київський міський голова покладає на системну і безкомпромісну боротьбу з корупціонерами на всіх рівнях влади. Лише тоді, коли чиновники несуть персональну відповідальність за свої дії, відбуваються реформи і зміни.

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Кличко підкреслив, що у столиці впроваджують новий підхід до ведення справ у всіх сферах, який і є реальною боротьбою з корупцією. Зокрема йдеться про «відкритий бюджет» та проведення прозорих «онлайн-тендерів».

«Це революційний для України крок до реальної прозорості, який не залишає місця для корупції в місті», – наголосив Віталій Кличко.

Віталій Кличко наголосив, що він та його заступники несуть відповідальність перед киянами за виконану в місті роботу.

«Ми разом змінюємо наше місто. Крок за кроком, реальними справами. Щоб зміни побачив і відчув кожен», – резюмував Київський міський голова.