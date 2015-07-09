Головний поліцейський Києва пояснив відмінність патрульних від ДАІ

Поліцейський заявив, що слідчо-оперативна група виїжджає з райвідділків ДАІ, якщо під час ДТП є потерпілі, повідомляє ТСН.

"Це обов'язково. Решта ДТП - це вже розслідуємо ми", - зазначив Фацевич, але додав, що поліцейські тільки оформлюють протокол, а не штрафують.

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Крім того, головний столичний патрульний пояснив, чому його підлеглі вирішили регулювати дорожній рух без жезлів, якими користуються у ДАІ.

"Ми ж не даївці. Багато хто плутає. Але наша функція інша: якщо патрульний бачить, що необхідно втрутитися, він втручається і допомагає. Ми реагуємо і на дорожні правопорушення, і на хуліганство, і на кримінальні правопорушення. Наше завдання основне: зупинити, якщо бачимо порушення, а далі викликати слідчо-оперативну групу", - наголосив Фацевич.