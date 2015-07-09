Київські зупинки обладнають електронними табло

У Києві в рамках покращення транспортної інфраструктури найближчим часом на зупинках громадського транспорту буде встановлено 56 електронних табло для інформування пасажирів про рух і час прибуття рухомого складу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час оприлюднення звіту за підсумками року роботи на посаді мера і його команди.

За його словами, спільно зі Світовим банком розроблена нова транспортна система Києва, щоб поліпшити роботу наземного транспорту столиці.

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В рамках планів цього року також буде запущена автоматизована система підрахунку пасажиропотоку і передбачається запуск 8 нових тролейбусних маршрутів.

У 2015 році відремонтовано понад 100 одиниць рухомого складу наземного міського транспорту, також буде отримано 70 одиниць нових машин.

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Кличко нагадав, що в Київському метрополітені на п'яти центральних станціях вже реалізований проект безкоштовного Wi-Fi, і робота триває. За його словами, наступного року Wi-Fi буде у всьому київському метро.