Кличко заявив, що власники особняків на Трухановому острові захопили землю киян

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів під час презентації результатів роботи столичної влади за рік, передає кореспондент LB.ua.

"Труханів острів завжди був рекреаційною зоною і місцем для відпочинку киян. І повинен залишитися таким місцем. А не вотчиною місцевих поміщиків, які корупційними схемами відвели собі землю, захопили територію, що належить усім киянам, та будують замки", - зазначив Кличко.

За його словами, на жаль, у попередні роки в Києві корупційна вакханалія давала можливість окремим ділкам отримати документацію для забудови там, де будувати не можна. Дуже часто, за словами Кличка, дозволи купувалися за рішенням судів невеликих міст. Мер зазначив, що зараз в Києві велика кількість самозахоплених земельних ділянок та незаконних будівництв. У той же час, додав він, столична влада передає всі документи щодо цього правоохоронцям і сподівається на їх належну реакцію. "Ми публічно передаємо ці документи і вимагаємо швидкої реакції від правоохоронних органів", - додав Кличко.

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У свою чергу, перший заступник голови КМДА Олексій Резніков додав, що на минулому засіданні Київради була створена тимчасова комісія депутатів для перевірки всіх будівництв на Трухановому острові. Згідно з регламентом, вони дадуть проміжний і остаточний звіт щодо законності чи незаконності цих забудов.

Нагадаємо, активісти Автомайдана за допомогою безпілотника зняли розкішні особняки, побудовані в рекреаційній зоні на столичному Трухановому острові. В об'єктив камери дрона, крім розкішних маєтків, також потрапили тенісні корти, басейни, інші споруди.