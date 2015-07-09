У Києві запрацювала гаряча лінія патрульної поліції

Про це йдеться на сторінці поліції у Facebook.

"Зателефонувавши за номером (044) 254-94-88, ви можете отримати інформацію, залишити побажання або дати зауваження щодо роботи патрульної поліції Києва", - йдеться у повідомленні.

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Оператори будуть приймати дзвінки з 8:00 до 18:00, крім неділі. У майбутньому гаряча лінія буде переведена у цілодобовий режим, про що буде повідомлено додатково.

Шановні кияни та мешканці міста, Від сьогодні починає роботу гаряча лінія патрульної поліції Києва. Зателефонувавш... Posted by Патрульна поліція України on 9 Июль 2015 г.

Про злочини слід повідомляти за цілодобовим номером 102.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня ввечері у Києві почала працювати перша зміна патрульної поліції.

Верховна Рада ухвалила Закон «Про національну поліцію» 2 липня.

Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.