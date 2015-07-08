На площі Перемоги в Києві з 11 липня до 15 серпня частково обмежать рух

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, рух буде обмежено до 2-х смуг.

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"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і по можливості обирати інші маршрути руху", - йдеться в повідомленні.