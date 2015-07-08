На площі Перемоги в Києві з 11 липня до 15 серпня частково обмежать рух
18:40, 08 липня 2015Київ
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У Києві з 11 липня до 15 серпня у зв'язку з капітальним ремонтом площі Перемоги буде частково обмежено рух автотранспорту.
Рух на площі Перемоги організовують в 2 ряду / smartclever.com.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, рух буде обмежено до 2-х смуг.
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"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і по можливості обирати інші маршрути руху", - йдеться в повідомленні.
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