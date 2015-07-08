Кличко запропонував Саакашвілі побратати Київ і Одесу

Як повідомили УНІАН у прес-службі мера, про це Кличко сказав під час виступу на нараді за участю президента, голів ОДА, представників центральних органів влади та правоохоронних органів сьогодні в Одесі.

Читайте такожКличко заявив, що пріоритетом міської влади є перетворення Києва на технологічне місто"Мені приємно сьогодні бути в Одесі - місті, в якому прокинулася надія на позитивні зміни і перетворення. Ми говорили з Міхеілом Саакашвілі в Києві, по телефону, але хочу тут, в Одесі, побажати йому успіху в тій справі, за яку він взявся. Його реформаторські досягнення і здібності відомі. Але, Міша, в тебе повірила Одеса - а це дорогого вартує. Пропоную побратимство міст Києва і Одеси", - заявив Кличко.

Довідка УНІАН. Наразі Київ має 59 міст-побратимів.