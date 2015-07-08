У Києві затримали двох офіцерів СБУ за вимагання хабара у розмірі $170 тисяч

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак під час наради президента України Петро Порошенко з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів сьогодні в Одесі.

Читайте такожВ Одесі за отримання хабара затримали двох міліціонерів (відео)

"Управлінням внутрішньої безпеки СБУ вчора ввечері затримано двох офіцерів СБУ: капітана та майора з київського главку, які вимагали хабар в 170 тисяч доларів США", - сказав Грицак.

У свою чергу Порошенко зазначив, що "це приклад того, що не лише прокуратура, а й СБУ очищується від зрадників та корупціонерів, це приклад для кожного силового відомства".