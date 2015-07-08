Якість води у будинках та бюветах Києва тепер можна перевірити онлайн - КМДА

На сайті Головного управління Держсанепідемслужби України в Києві запрацював розділ «Питна вода», де можна переглянути результати досліджень якості питної води централізованих мереж водопостачання, локальних водопроводів у кожному районі та якості води в бюветах і питних фонтанчиках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Інформація про якість води доступна за посиланням.

У свою чергу, «Київводоканал» запевняє, що контроль якості ведеться на усіх етапах водопідготовки: на очисних спорудах, на насосних водопровідних станціях, перед виходом у розподільну мережу і безпосередньо в розподільній водопровідній мережі. За результатами лабораторних досліджень Київського міського лабораторного центру Держсанепідемслужби України і лабораторій «Київводоканалу», якість питної води в Києві відповідає нормативним вимогам державних санітарних норм та правил.