З будівлі Бессарабського ринку демонтували комуністичну символіку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА). "Так, будівлю, якій уже понад сто років, очистили від зірок і медальйонів, які нагадували про радянське минуле", - зазначили в КМДА, додавши, що "також зі стін зникли рекламні вивіски, що порушували естетичний вигляд будівлі".

Читайте такожВ рамках декомунізації за півроку в Києві перейменують 110 вулиць

Керівник Департаменту промисловості та підприємництва Максим Кузьменко відзначив, що в будівлі Бессарабського ринку також реставрують входи, які постраждали внаслідок пожежі у грудні минулого року.

"Зараз робітники приводять до ладу один із входів до ринку, зокрема, ту частину, яка постраждала від пожежі найбільше", – сказав Максим Кузьменко.

Як повідомлялося, на початку травня депутати Київради в рамках виконання закону про декомунізацію підтримали рішення щодо демонтажу комуністичної символіки у столиці. У першу чергу це стосується місцевих підземних переходів та об’єктів комунальної власності.