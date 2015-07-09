Влада не повинна механічно підходити до проблем киян - активіст

Про це повідомив журналістам представник громадської організації «Рух за реформи» Антон Ізмайлов.

Він нагадав, що на вулиці Першотравневій в п'ятиповерховій будівлі знаходиться Об'єднана редакція періодичних видань Українського товариства сліпих «Заклик».

«Будівля побудована в 1960-х роках на кошти Українського товариства сліпих, - повідомив представник «Руху за реформи». – У 90-ті, коли у багатьох подібних організацій були нелегкі часи, будівлю передали у комунальну власність. Відповідно було укладено договір оренди і організація інвалідів платила за оренду приміщень і за комунальні послуги. Зараз же до цих витрат додався і земельний податок».

Дійсно, за словами Антона Ізмайлова, товариство сліпих заборгувало місту понад 200 тисяч гривень. «Але тут є такий аспект, що по справедливості будівля була власністю Українського товариства сліпих, тому Печерська райдержадміністрація цілком могла б допомогти як знайти документи, що підтверджують право власності, так і допомогти в передачі будівлі з комунальної власності назад у власність організації інвалідів», - заявив активіст «Руху за реформи».

Він акцентував увагу на тому, що Об'єднана редакція періодичних видань Українського товариства сліпих «Заклик» займається важливою справою: готує до друку книги шрифтом Брайля і видає аудіокниги. «Влада не повинна механічно підходити до проблем киян, – впевнений Ізмайлов. – Планування та аналітичний аналіз – це ті козирі, які столичні чиновники можуть використовувати для того, щоб не допускати конфліктних ситуацій в столиці».

Нагадаємо, що в Україні понад 300 тисяч сліпих, щорічно в нашій країні інвалідами внаслідок проблем із зором визнають близько 12 тисяч людей.