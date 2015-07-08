Безпілотник показав палаци на Трухановому острові з вирубаним під тенісні корти й футбольні поля лісом (відео)

Активісти ВГО "Автомайдан" опублікували відео з Труханового острова, де замість лісу з'явилися палаци, тенісні корти й футбольні поля.

Зазначається, що на острові знаходяться десятки споруд (приватні маєтки, розважальні комплекси, ресторани), які збудовані за останні роки чи будуються й досі в результаті самозахоплення землі чи її нецільового використання без дозвільної будівельної документації.

"Адже в 2002-му році Київська міська рада своїм рішенням зупинила розгляд справ по наданню, оформленню права користування земельними ділянками та погодженню місця розташування об'єктів на території Труханового острова до завершення розробки і затвердження проекту детального їх планування. До цього часу проект так і не було створено (хоча на його розробку було виділено 320 тис.грн. по курсу 2002-го року), а це означає, що всі будівлі, які з'явилися на острові після 2002-го року 100% не мають необхідної дозвільної будівельної документації!", - наголосили активісти у повідомленні на своєму сайті.

За їхніми словами, територія Труханового острову є рекреаційною зоною, де будь-які приватні маєтки, що перекривають доступ до берегової лінії, заборонені в принципі.

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"Після показу нашого відео з Труханового острову на засіданні Київської міської ради 2-го липня, за нашої ініціативи, а точніше автомайданівця, депутата міськради Олексія Гриценка, було створено тимчасову контрольну комісію (ТКК), завданням якої і буде перевірка законності будівництва всіх об'єктів на Трухановому острові. "Автомайдан" запрошує всіх бажаючих долучатися до ТКК, адже роботи в ній вистачить всім! Мусимо перевірити законність всіх об'єктів на острові!", - додали представники організації.