У Києві заблоковано рух тролейбусів на шести маршрутах

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, причиною блокування роботи тролейбусів в обох напрямках стало подвійне пошкодження контактної мережі негабаритним транспортним засобом на Московському проспекті (в напрямку станції метро «Шулявська» і залізничної станції «Зеніт»).

Рух тролейбусів №27 організовано від залізничної станції «Київ-Волинський» до вулиці Ольжича.

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Рух тролейбусів №25 організовано від проспекту Свободи до вулиці Івашкевича.

Рух тролейбусів №№ 29, 30, 31 організовано від вулиці Милославська до станцій метро «Мінська» та «Дарниця».

Для відновлення руху тролейбусів на місце події направлено працівників аварійно-відновлювальних служб КП «Київпастранс».