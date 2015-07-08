Редакторів підпорядкованих Київраді ЗМІ мали затвердити ще у травні - депутат

Відповідний запит Депутат Київради Рена Назарова відправила міському голові.

«Ще в березні Київська міська рада прийняла рішення утворити комісію, яка б обрала редакторів для комунальних ЗМІ. Крайній термін був – 29 травня. Проте, цього й досі не сталося, - йдеться у зверненні, - постійна комісія Київської міської ради з питань інформаційної політики та реклами сформувала список представників складу комісії та направила його керівництву для опрацювання. Але результату - немає».

Таким чином, депутати постійної комісії Київської міської ради з питань інформаційної політики та реклами, в яку входить і Рена Назарова, звернулися до Віталія Кличка з проханням прискорити цей процес.

«Це питання виноситиму і надалі в публічний простір і закликаю всіх колег уважно слідкувати за подальшою долею своїх проектів рішень», - зауважила депутат.

Нагадаємо, 19 березня 2015 року 87 депутатів Київради проголосували за проведення відкритого та прозорого конкурсу на заміщення вакантних посад керівників комунальних ЗМІ. 29 квітня це рішення було опубліковано в газеті «Хрещатик», за місяць – вступило в силу.