Нова поліція втихомирила п'яного хулігана на Хрещатику (відео)

Випадкові перехожі в центрі Києва стали свідками затримання патрульними громадянина, який розпивав алкоголь прямо на вулиці.

Варто зазначити, що спочатку поліцейські зробили зауваження, після чого п'яний громадянин вилаяв правоохоронців і чинив опір.

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Затримання порушника громадського порядку минуло дуже швидко.