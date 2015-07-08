Нова поліція втихомирила п'яного хулігана на Хрещатику (відео)

12:27, 08 липня 2015
Київ
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В інтернеті з'явилося відео, як на Хрещатику нова патрульна поліція затримала неслухняного порушника.

Фото УНИАН

Випадкові перехожі в центрі Києва стали свідками затримання патрульними громадянина, який розпивав алкоголь прямо на вулиці.

Варто зазначити, що спочатку поліцейські зробили зауваження, після чого п'яний громадянин вилаяв правоохоронців і чинив опір.

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Затримання порушника громадського порядку минуло дуже швидко.

Раніше сьогодні в Києві автомобіль патрульних поліцейських зіткнувся з пасажирською маршруткою.
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