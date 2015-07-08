Нова поліція втихомирила п'яного хулігана на Хрещатику (відео)
12:27, 08 липня 2015Київ
3218
В інтернеті з'явилося відео, як на Хрещатику нова патрульна поліція затримала неслухняного порушника.
Поліція затримала порушника / Фото УНІАН
Випадкові перехожі в центрі Києва стали свідками затримання патрульними громадянина, який розпивав алкоголь прямо на вулиці.
Варто зазначити, що спочатку поліцейські зробили зауваження, після чого п'яний громадянин вилаяв правоохоронців і чинив опір.
Читайте такожЗгуладзе: Нові поліцейські вже оштрафували прокурора і депутата
Затримання порушника громадського порядку минуло дуже швидко.
Раніше сьогодні в Києві автомобіль патрульних поліцейських зіткнувся з пасажирською маршруткою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter