У Київському парку з пістолета стріляли у перехожих

Про це повідомляє сайт МВС України.

"Потерпілі знаходяться у лікарняному закладі. За фактом замаху на вбивство столична міліція відкрила кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

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У міліції зазначили, що напередодні близько 23.00 до чергової частини Шевченківського райуправління ГУМВС України в місті Києві надійшло повідомлення лікаря про госпіталізацію 23-річної киянки з вогнепальним пораненням черевної порожнини.

Через кілька хвилин до міліції надійшло ще одне повідомлення про поранення 24-річного хлопця. Його доставили до лікарні з вогнепальним пораненням лівого плеча і правого стегна.

За викликом негайно виїхали керівництво головного та районного управлінь міліції, слідчо-оперативна група. На місці події правоохоронці провели низку першочергових слідчих дій та встановили попередню хронологію трагічних подій.

За інформацією свідків з’ясовано, що близько 22.00 потерпілі поверталися зі станції метро "Нивки" додому. При собі мали дві сумки з ноутбуками. Неподалік станції метро "Берестейська" з парку "Нивки" вибіг невідомий і намагався вирвати одну із сумок. 24-річний потерпілий завадив йому це зробити і відштовхнув. Нападник дістав пістолет, здійснив кілька пострілів в напрямку молодих людей, а потім побіг до парку.

Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві відкрито кримінальне провадження за ст. 15 та ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Розпочато досудове розслідування. Проводяться розшукові заходи, спрямовані на встановлення і затримання особи, причетної до вчинення цього кримінального правопорушення.

Столична міліція закликає громадян, які можуть надати будь-яку корисну для слідства інформацію, звертатися до Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві (Київ, вул. Герцена, 9, тел. 486-03-06) або телефонувати на спецлінію "102".