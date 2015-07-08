У Києві автомобіль патрульних поліцейських зіткнувся із пасажирською маршруткою (відео)

Він зіткнувся із маршруткою на зупинці біля Святошинського мосту на проспекті Перемоги, йдеться у сюжеті ТСН.

Повідомляється, що рух там і раніше був обмежений - міст вже третій місяць поспіль ремонтують. Був майже нерухомий під'їзд до Святошино з боку Житомирської траси.

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Стало відомо, що ДТП сталася о 8:00, поліцейські врізалися у маршрутку, яка їхала на зупинку. У маршрутки відлетів бампер, а у поліцейських зім'явся радіатор, тому автомобіль не зміг завестися.

На місце аварії приїхали інші правоохоронці з керівником патрульної служби, який усе списав на втому нових поліцейських.

Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає. Але травму отримала жінка, яка перебувала у патрульному авто.

Раніше УНІАН повідомляв, що перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе спростувала повідомлення у низці ЗМІ про те, що патрульні поліцейські у Києві втратили два пістолети та розбили чотири службові автомобілі.