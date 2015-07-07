Цього року в столиці замінять близько 40 кілометрів зношених теплових мереж - КМДА

У столиці вже проведено гідравлічні випробування понад половини тепломереж. У результаті цього замінено 3,5 км аварійних ділянок, а загалом до кінця року планується замінити 40 км мереж.

Про це у своїй колонці видання «Українська правда» повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Проведення гідравлічних випробувань є обов’язковим елементом підготовки до опалювального сезону, адже 60% київських тепломереж за експлуатаційними мірками є морально та фізично застарілими. Саме тому для того, щоб уникнути аварій під час опалювального сезону, труби перевіряють зараз. У них подають воду температури не більше, ніж 40 градусів, під тиском, що перевищує норму на 25%. Таким чином тепломережі перевіряються на міцність і виявляються найбільш слабкі місця в системі опалення», – розповів заступник голови КМДА.

За його словами, сьогодні міська влада розробляє заходи, які в подальшому дадуть змогу комплексно і з перспективою підійти до модернізації обладнання та мереж із використанням європейських технологій, які надійніші та міцніші в експлуатації.

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«Наразі лише 7% тепломереж Києва відповідають сучасним технологіям. Міжнародний аудит 2011 року показав, що для заміни старих теплових мереж міста необхідно близько 11 мільярдів гривень. Тому ми усвідомлюємо, що без залучення інвестиційних коштів покрити ці витрати з міського бюджету буде неможливо, але робота в цьому напрямі, безперечно, ведеться», – сказав Петро Пантелеєв.

Заступник голови КМДА також попросив киян із розумінням поставитись до тимчасових перерв у постачанні гарячої води.

«Ми мусимо активно попрацювати над виявленням аварій зараз, влітку, аби не допустити поривів у період морозів», – заявив він.

Петро Пантелеєв також нагадав, що кияни мають бути поінформованими з боку теплопостачальника про проведення профілактичних робіт і мають право вимагати від ПАТ «Київенерго» ліквідації наслідків аварії, що можуть виникнути під час гідравлічних випробовувань. Також киянам буде перераховано оплату за гарячу воду (в разі відсутності у квартирі лічильника води).