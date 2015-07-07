В КМДА озвучили підсумки відкритого конкурсу на посади директорів шкіл та дитсадків

Про це під час брифінгу повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, повідомляє прес-служба КМДА.

Усі районні адміністрації прислухалися до рекомендацій і зараз подають у встановленому порядку рекомендованих кандидатур на призначення.

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«Уперше за 23 роки незалежності України у Києві відбуваються якісні зміни, у тому числі й у сфері освіти. Київська міська влада на чолі з Віталієм Кличком здійснює комплексний підхід до реформування та управління навчальними закладами шляхом впровадження інноваційного проекту – конкурсного відбору кандидатів», – зазначила заступник голови КМДА.

Старостенко нагадала, що відбір кандидатур на заміщення вакантних посад керівників 31 навчального закладу тривав майже місяць. Усього до участі у конкурсі було подано 54 заявки. Відбір проходив у три етапи: тренінги з лідерства та психології у Київському університеті ім. Б. Грінченка (11-12 червня), ознайомлення кандидатів із закладом, де вони хочуть працювати, можливе спілкування з колективом та батьками (15-17 червня) та представлення ними власного бачення розвитку навчального закладу (23-25 червня).

«Після цього конкурсна комісія надала свої рекомендації. Зазначу, що результати конкурсу носять рекомендаційний характер, оскільки його процедура не затверджена на законодавчому рівні. Призначення керівників навчальних закладів відбувається Департаментом освіти, науки, молоді та спорту за поданням голів районних державних адміністрацій», – підкреслила Старостенко.

Водночас заступник голови КМДА повідомила, що комісією не було відібрано кандидатів на посади керівників шести навчальних закладів. Тож, київська влада має намір провести другу хвилю відкритого відбору кандидатів на заміщення вакантних посад директорів шкіл і дитсадків.

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«За результатами проведеного відбору комісія не рекомендувала жодного кандидата на посади керівників шести навчальних закладів столиці. Крім того, директори деяких шкіл і дитсадків звільняються саме в серпні, тому напередодні нового навчального року ми вирішили провести додатковий відбір», – пояснила заступник голови КМДА.

За словами Старостенко, також заплановано доопрацювати процедуру конкурсу відповідно до пропозицій і зауважень членів журі та самих претендентів.