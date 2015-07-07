У Києві штрафи за порушення ПДР тепер можна сплатити онлайн
15:45, 07 липня 2015Київ
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Управління столичної ДАІ впроваджує сервіс онлайн-оплати адміністративних штрафів за порушення ПДР і послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів (сплата обов'язкових платежів).
Тепер штрафи за порушення ПДР у Києві можна сплатити онлайн / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі ДАІ Києва.
"Для цього потрібно в мережі інтернет зайти на сайт автоматизованої інформаційно-сервісної системи оплати адміністративних державних та муніципальних послуг", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, для зручності користувачів банер зазначеної системи є на сайті управління ДАІ Києва.
Як повідомляв УНІАН, 21 травня Рада дала добро на "листи щастя" і штрафні бали за порушення ПДР.
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