У центрі Києва невідомі зірвали прапори Болгарії, переплутавши їх із російськими

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськдержадміністрації.

«При нічному освітленні зелений колір прапора Республіки Болгарії, який розміщений між білою та червоною смугою, могли сприйняти за синій колір, що й стало причиною вандалізму», – заявили у комунальному підприємстві «Київміськсвітло».

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Прапори України та Болгарії були розвішані в центральній частині міста: на вул. Лаврській, Шовковичній, Лютеранській та Інститутській. Саме на Інститутській було зірвано близько 15 прапорів.

«Зважаючи на це, інформація, розповсюджена у ЗМІ про диверсію у центрі Києва із російськими прапорами, не відповідає дійсності. Просимо представників ЗМІ перевіряти факти, отримані з недостовірних джерел чи соціальних мереж», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент Болгарії Плевнелієв сьогодні здійснює офіційний візит до України.