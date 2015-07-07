МВС показало відео перших днів роботи нової патрульної служби (фото)

13:36, 07 липня 2015
Київ
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Міністерство внутрішніх справ показало відео про те, як нова патрульна поліція працює у столиці.

Фото УНИАН
 

"У Деснянському районі столиці працювала 3 рота 2-го батальйону. Для них це вже друге чергування. За ніч нові поліцейські затримали кілька осіб, що перебували у нетверезому стані та порушували громадський порядок", - йдеться в описі до відео.

mvs.gov.ua

Крім того, зазначили у МВС, патруль вчасно прибув на місце події та зареєстрував дорожньо-транспортну пригоду.

mvs.gov.ua

Патрульні прийняли заяви від громадян, що стали жертвами крадіїв, та допомогли у врегулюванні конфліктних ситуацій, що виникли на побутовому ґрунті.

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Як зазначив один з командирів столичної патрульної служби, чергування минає спокійно.

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