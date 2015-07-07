У Кличка заявляють, що кияни стануть співавторами планів розвитку власних дворів

За ініціативи міського голови Віталія Кличка кияни мають змогу внести пропозиції щодо розвитку та благоустрою власного будинку та двору у форматі відкритого публічного обговорення.

Про це під час зустрічі з мешканцями кількох будинків на просп. Героїв Сталінграда заявив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, повідомляє офіційний портал КМДА.

У спільному з мешканцями обговоренні участь взяв також заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, голова Оболонського району Олександр Цибульщак, працівники комунальних служб району.

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«Міська влада принципово змінила підходи до проведення ремонтних робіт у дворах та житлових будинках столиці. Перелік адрес, за якими здійснюються ремонти, формується на основі звернень киян, у тому числі до міського Контактного центру 15-51. І сьогодні кожен мешканець Києва може долучитися до формування перспективних проектів розвитку власного двору. Ми розробили орієнтовні плани благоустрою, презентуємо їх громаді. Однак лише за погодженням із людьми, врахувавши раціональні пропозиції мешканців, ці проекти будуть втілені в життя», – наголосив Ігор Ніконов.

За його словами, вперше за тривалий період міська влада виділила близько 200 млн грн на проведення ремонту об’єктів житлової інфраструктури.

«Цього року на більш ніж 2 тисячах об’єктів будуть проведені ремонтні роботи: відновлення сходових клітин, покрівель, фасадів будинків, заміна та модернізації ліфтового обладнання. Це той арсенал робіт, який міська влада може зробити в нинішніх економічних умовах. Однак у перспективі планується більш масштабне відновлення житлового фонду, що буде здійснюватися лише у співпраці з мешканцями», – наголосив Ігор Ніконов.