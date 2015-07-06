У Києві починається "Літній літературний лекторій"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міськдержадміністрації.

Відомі письменники прочитають 15 лекцій на різноманітні літературні теми для всіх охочих. Організатор – «Центр літературної освіти».

Читайте такожУ Києві презентували мультимистецький та мультимедійний проект «Воскресіння Розстріляного відродження»Лекції для киян і гостей міста читатимуть письменники Оксана Забужко, Ірена Карпа, Любко Дереш, Катерина Бабкіна, Лариса Денисенко, Анатолій Дністровий, Богдана Матіяш, Володимир Арєнєв, Антон Санченко, Ірина Шувалова, журналіст Олексій Тарасов, журналістка і перекладач Ірина Славінська, директор «Видавництва Старого Лева» Микола Шейко, літературознавці Ростислав Семків і Сергій Іванюк (Оксеник).