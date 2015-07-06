Київська влада просить поширити проект нової поліції за межі столиці

Київська облдержадміністрація звернулась до Міністерства внутрішніх справ з проханням поширити географію проекту нової патрульної служби на всю Київщину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, з відповідним листом перший заступник голови облдержадміністрації Лев Парцхаладзе звернувся до першого заступника міністра внутрішніх справ Еки Згуладзе.

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У листі йдеться: «Просимо розглянути можливість запуску пілотного проекту нової патрульної служби також в межах Київської області або хоча би містах обласного значення Київської області».

Поширити географію проекту необхідно для зниження рівня злочинності і кількості ДТП у Київській області, реформування органів внутрішніх справ, знищення корупції в цій системі та впровадження нових, сучасних стандартів її діяльності, йдеться у листі.