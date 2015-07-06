Згуладзе: Нові поліцейські вже оштрафували прокурора і депутата

Патрульні поліцейські Києва вже оштрафували прокурора і депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе.

"Вони вже штрафували водія таксі, прокурора, депутата. Штрафували всіх без страху", - сказала вона.

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У той же час, Згуладзе відмовилась називати порушників. "Усі повинні бути рівні перед законом І називати по прізвищах і говорити, що це погана людина, я не думаю, що це комусь допоможе", - пояснила вона.

За словами Згуладзе, отримувати преміальні за штрафи, які накладатимуться на високопосадовців, патрульні поліцейські не будуть.