Радіостанція не змовкала до третьої ночі: подробиці першого чергування київських патрульних

Про це в Facebook розповів поліцейський Михайло Кіндракевич.

"Забігаючи наперед, скажу, що було дуже важко. Після безсонної ночі перед присягою, півдня під сонцем на Софіївській площі ми до ночі оформляли і отримували спорядження, машини, зброю... Не було часу навіть поїсти. Особисто я за останні дві доби спав від сили 3 години", - написав він сьогодні про враження першої робочої ночі.

Подій було дуже багато, радіостанція, за його словами, не змовкала до трьох годин.

Читайте такожЗгуладзе спростувала чутки про втрачену зброю і розбиті авто нової патрульної служби"За ніч було зареєстровано 15 ДТП, одне з яких серйозне - мотоцикліст з пасажиром врізалися в стовп, пролетівши метрів 50. За три хвилини на виклик прибули 3 наряди поліції і 2 швидкі, постраждалим була надана перша медична допомога", - написав Кіндракевич.

Крім того, було затримано двох порушників, які відкручували колеса в припаркованому автомобілі, "нетверезі особи" з вогнепальною зброєю і представники "старої" міліції у нетверезому стані за кермом. Також були виїзди на сімейні скандали, бійки, п'яні розбірки, п'яні компанії.

"Був дзвінок про зникнення людини, крадіжки телефонів і гаманців (просто на вулиці вихопили з рук), хтось викинув (!) новонароджену дитину (!!!)..., потім ближче до ранку масові бійки під клубами...

А ще був виклик з проханням провести людину в під'їзд додому, якій перегородили дорогу невідомі", - написав поліцейський.

Також він згадав про "незвичайні ситуації".

"Четверо невідомих бігали вночі без трусів; невідомі обшукували афроамериканця в підземному переході; сусід сусідові отруїв на балконі картоплю..", - перерахував Кіндракевич.