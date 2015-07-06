Згуладзе спростувала чутки про загублену зброю та розбиті авто нової патрульної служби

16:36, 06 липня 2015
Київ
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Перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе спростувала повідомлення у ряді ЗМІ про те, що патрульні поліцейські у Києві втратили два пістолети та розбили чотири службові автомобілі.

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу.

"Це неправда. Я не розумію, наскільки злою повинна бути людина, щоб таке придумати. Будемо думати, що той, хто озвучив цю інформацію, просто помилився", - сказала Згуладзе.

Читайте такожУ МВС розповіли про перше чергування патрульної поліції: 15 ДТП та затримання двох крадіїв (фото)Як повідомляв УНІАН, 4 липня ввечері у Києві почала працювати перша зміна патрульної поліції.

Верховна Рада ухвалила Закон «Про національну поліцію» 2 липня.

Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.

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