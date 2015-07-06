Згуладзе спростувала чутки про загублену зброю та розбиті авто нової патрульної служби
16:36, 06 липня 2015Київ
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Перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе спростувала повідомлення у ряді ЗМІ про те, що патрульні поліцейські у Києві втратили два пістолети та розбили чотири службові автомобілі.
Заступниця Авакова спростувала чутки про нову патрульну службу / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу.
"Це неправда. Я не розумію, наскільки злою повинна бути людина, щоб таке придумати. Будемо думати, що той, хто озвучив цю інформацію, просто помилився", - сказала Згуладзе.
Читайте такожУ МВС розповіли про перше чергування патрульної поліції: 15 ДТП та затримання двох крадіїв (фото)Як повідомляв УНІАН, 4 липня ввечері у Києві почала працювати перша зміна патрульної поліції.
Верховна Рада ухвалила Закон «Про національну поліцію» 2 липня.
Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.
Згуладзе прокоментувала побиті машини і загублені пістолети нових патрульних
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