Київська поліція завела аккаунт в Instagram

Новостворена київська поліція, яка вже викликала бум в соцмережах, завела профіль у фотомережі Instagram.

Незважаючи на свіжість профілю, на нього вже підписалося близько 2000 користувачів, повідомляє "Новое время".

Київська поліція постить свої фото - з присяги або з місця роботи, так і репостить селфі патрульних. Також на сторінці викладаються відео з місць ДТП, а також скріншоти постів у соцмережах, де розповідається про роботу правоохоронців.

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Instagram нової служби активно використовує хештеги, у тому числі найбільш популярний #kyivpolice, нагадуючи киянам у постах, що вони тепер "під захистом. P. S. Красивим і сильним".

Нагадаємо, нова поліція вийшла на вулиці столиці у ніч на 5 липня.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що співробітники нової поліції будуть отримувати зарплату у розмірі 8-10 тисяч гривень.